«الانضباط» تغرّم البطائح ودبا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقدت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم اجتماعها، أمس، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبمشاركة نائب رئيس اللجنة، حمدان الزيودي، وأعضاء اللجنة: حسن الشيباني، عبدالله الحمادي، سلمان الطويل، وشادي مدحت مقرراً.

وقال بيان صحافي إن اللجنة قررت، بإجماع الآراء، توجيه عقوبة لفت النظر لنادي دبا الحصن، وعقوبة الإنذار لنادي الوحدة، فيما فرضت غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم على كل من نادي البطائح ونادي دبا، لمخالفتهما بروتوكول عمليات المباريات في دوري الدرجة الأولى ودوري الخليج العربي تحت 21 عاماً.

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