مواجهة قوية بين الفخراني وبن عمر في كأس اليد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق في السابعة من مساء اليوم، مواجهتا الدور نصف النهائي، في مسابقة كأس رئيس الدولة لكرة اليد لمرحلة الرجال، البطولة المؤجلة منذ مارس الماضي من موسم 2019-2020، في مواجهتين يتحدد من خلالهما طرفا المباراة النهائية، إذ يلتقي في المباراة الأولى النصر وشباب الأهلي على صالة الوصل، على أن تحتضن صالة العين لقاء الشارقة مع الجزيرة.

ويسعى حامل اللقب الشارقة المتسلح بخبرات مدربه المصري هاني الفخراني، مواصلة الهيمنة على ألقاب كرة اليد المحلية، عقب تتويجه الشهر الماضي بلقب الدوري للمرة الرابعة على التوالي والـ14 تاريخياً، فيما يعتمد مدرب الجزيرة، التونسي وليد بن عمر، على مجموعة متجانسة من اللاعبين المواطنين.

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