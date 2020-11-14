كأس اليد «المؤجلة» تدخل اليوم أدوارها الإقصائية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تدخل مسابقة كأس رئيس الدولة لكرة اليد، البطولة المؤجلة منذ مارس الماضي لموسم 2019-2020، في الخامسة عصر اليوم، أدوارها الإقصائية، وذلك بإقامة أربع مباريات لحساب الدور ربع النهائي، حين يلتقي الشارقة مع ملحية على صالة نادي الوصل، وحلول الوصل والجزيرة ضيفين على صالة العين، على أن تستضيف صالة مليحة لقاء بني ياس مع النصر، ويسدل الستار بلقاء صالة الجزيرة الذي يجمع العين وشباب الأهلي.

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