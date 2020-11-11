اتحاد الكرة يُجري 1670 مسحة كورونا لأعضاء المنتخبات الوطنية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال اتحاد كرة القدم الإماراتي إن الطاقم الطبي بالاتحاد أجرى 1670 مسحة طبية خاصة بفيروس كورونا لأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية ولاعبو منتخباتنا الوطنية الأول والناشئين والشاطئية ومُقيّمي وحكام كرة القدم ومراقبي ومنسقي المباريات طبقاً للبروتوكول المعتمد لعمليات المباريات، إضافة للمنتخبات الزائرة " البحرين، العراق، الأردن، سوريا، لبنان، طاجيكستان وأوزبكستان " فور وصولها الدولة.



وحرص اتحاد الكرة على إلحاق طاقمه الطبي بورشة عمل للتدريب على آلية إجراء مسحات فايروس كوفيد-19 "كورونا" بالتعاون مع شركة طموح للخدمات الصحية.



وأشار الأمين العام لاتحاد الكرة محمد عبدالله هزام الظاهري إلى أن "مشاركة الأطباء والمعالجين من الطاقم الطبي للاتحاد في ورشة العمل التدريبية استهدفنا من خلالها تطوير قدراتهم بتدريبهم على عملية إجراء الفحوصات الطبية الخاصة بفيروس كورونا وكافة الخطوات المتعلقة بها، بدءاً من عملية التسجيل وكيفية أخذ المسحات إلى مرحلة إرسال المسحات لأحد المعامل المعتمدة، مما وفر الكثير من الوقت والجهد ".

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