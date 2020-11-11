فريق "ذا نيكست رايد" الإسرائيلي للدراجات الهوائية يعسكر في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يواصل فريق "ذا نيكست رايد" الإسرائيلي للدراجات الهوائية زيارته لإمارة دبي خلال الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر الجاري، والتي تتضمن إقامة تدريبات في مضامير الدراجات الهوائية في مختلف مناطق دبي، كما تتضمن الزيارة جولات سياحية في مناطق دبي السياحية.

ويضم الوفد الإسرائيلي أكثر من 200 عضوا من بينهم 120 درّاجا إسرائيليا وأميركيا من الهواة ومن فئة أصحاب الهمم.

وقال بيان صحافي من مجلس دبي الرياضي اليوم الأربعاء: "تم اختيار دبي لهذه الزيارة كونها تضم مضامير عديدة ومتنوعة بمواصفات عالمية لممارسة رياضة الدراجات الهوائية، وكذلك لما تضمه من مناطق جذب سياحي وحضاري فريدة تجمع ما بين التراث والحداثة والبحر والجبل والصحراء والمنشآت السياحية المتطورة".

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