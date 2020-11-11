حارب: حريصون على الاستفادة من التجارب الاحترافية الناجحة للأندية والمدربين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، أن المجلس يحرص على توفير سبل النجاح لأي جهة رياضية دولية ترغب في التعاون مع دبي من خلال التسهيلات التي تسهم في سرعة وسهولة تحقيق أهداف العمل، وتبادل الخبرات، والاستفادة من التجارب الاحترافية الناجحة للأندية والمدربين في مختلف المجالات.

وقال بيان صحافي، أمس: «استعرض أمين عام المجلس، خلال استقباله مدرب تشيلسي الأسبق، الإسرائيلي أفرام جرانت، دور مؤتمر دبي الرياضي الدولي في تطوير كرة القدم في الإمارات والمنطقة والعالم، بعد أن أصبح منصة دولية تستعرض سنوياً أهم التجارب الرياضية الاحترافية لصناع القرار في الاتحادات الدولية والأندية العالمية ونجوم اللعب والتدريب والإدارة، وكذلك جهود المجلس في استضافة البطولات والفعاليات الرياضية المحلية والدولية المتنوعة، ووضع الخطط واستراتيجيات العمل لسنوات مقبلة، وإصدار دليل الفعاليات الرياضيات لفترة 10 سنوات مقبلة، بما يدعم نشر ممارسة الرياضة بجميع أنواعها، واستضافة أهم البطولات».

وجاء في البيان: «أبدى أفرام سعادته بزيارة الدولة، ومشاهدة النهضة الحضارية التي تعيشها، وتوافر الأجواء الإيجابية المساعدة لإنشاء ونمو الأعمال، كما عبّر المدرب الإسرائيلي عن إعجابه بتطور القطاع الرياضي في الدولة، واستضافة الأحداث الدولية المتنوعة، وفي مقدمتها كرة القدم التي تعد اللعبة الشعبية الأولى، وذلك بفضل تطور جميع قطاعات العمل دبي، وتطلعها الدائم لتبادل الخبرات والتعاون في مجال تطوير كرة القدم مع الآخرين».

وذكر: «كان سعيد حارب التقى، أمس، المدرب الإسرائيلي أفرام جرانت، الذي سبق له تدريب منتخب بلاده ومنتخب غانا، وأندية تشيلسي وبورتسموث وويست هام الإنجليزية وبارتيزان بلغراد الصربي وتيرو ساسانا التايلاندي، وحضر اللقاء الذي تم في مقر مجلس دبي الرياضي مساعد الأمين العام للمجلس، ناصر أمان آل رحمة، إذ تم استعراض أوجه التعاون بين المجلس والمدرب الإسرائيلي صاحب الخبرة التدريبية الطويلة والمتنوعة مع الأندية والمنتخبات، وتأهيل المدربين من خلال ورش عمل متقدمة ومحاضرات ودورات تدريبية متقدمة للمدربين في العديد من الدول».

وقدم حارب شرحاً للمدرب الإسرائيلي عن الرياضة في دولة الإمارات عامة ودبي خاصة، ودور مجلس دبي الرياضي في نشر ممارسة الرياضة، وتطوير القطاع الرياضي، وتقديم التسهيلات لدعم مشاركة القطاع الخاص والأكاديميات الدولية التي تتخذ من دبي مقراً لها، والاستفادة من التطور الحاصل في بيئة العمل وجميع المجالات، وكذلك التنوع السكاني الكبير بوجود أكثر من 200 جالية تعيش وتعمل في الدولة.

المدرب أفرام أعرب عن إعجابه بتطور القطاع الرياضي في الدولة واستضافة الأحداث الدولية المتنوعة.

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