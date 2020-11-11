محمد فوزي ينضم إلى معسكر المنتخب في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني ضم مدافع النصر، محمد فوزي، لقائمة الأبيض، استعداداً لوديتي طاجيكستان غداً، في استاد زعبيل، والبحرين الاثنين المقبل.

وقال بيان صحافي: «دشن المنتخب، أول من أمس، معسكره الداخلي المقام حالياً في دبي، في إطار تحضيراته للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023».

وأدى المنتخب أولى حصصه التدريبية في ملعب حميد الطاير بنادي النصر، بقيادة المدرب الكولومبي خورخي لويس بينتو، بمشاركة جميع اللاعبين، وهم: خالد عيسى، علي خصيف، عادل الحوسني، محمود خميس، يوسف جابر، خليفة الحمادي، سالم راشد، شاهين عبدالرحمن، محمد برغش، عبدالعزيز هيكل، أحمد برمان، علي سالمين، خالد باوزير، عبدالله كاظم، ماجد سرور، عبدالله رمضان، محمد العطاس، فابيو دي ليما، بندر الأحبابي، خلفان مبارك، حبيب الفردان، خليل إبراهيم، علي مبخوت، علي صالح، كايو كانيدو، وسبيستيان تيغالي.

وأضاف البيان : «حرص بينتو على التحدث مع اللاعبين، مشيداً بالمستوى الذي ظهروا به خلال مشاركتهم مع أنديتهم في الدوري، ومطالباً اللاعبين بمواصلة العطاء والاستفادة من فترة المعسكر».

وكان الجهاز الفني للمنتخب قد ضم الثنائي علي سالمين وعبدالله كاظم، فيما يغيب الثلاثي خميس إسماعيل وفارس جمعة ومحمد شاكر بداعي الإصابة.

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