«أبيض الناشئين» يتعادل مع أوزبكستان ودياً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تعادل المنتخب الوطني للناشئين (مواليد 2004) مع نظيره الأوزبكي 2-2، في المباراة التي جمعتهما أمس، في ملعب ذياب عوانة في ختام التجمع الداخلي استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 16 عاماً، المقررة في البحرين العام المقبل.

وأحرز هـــدفي منتخب الناشئين علي المعمري (33)، وسلطــــــــان عادل (47) مـــــــن ركلــــــــة جـــــــــزاء، بينما سجل لأوزبكستان أكرموف شاكزوف (42)، وخيرولاف أليشير (70).

وكانت المباراة الودية الأولى بين المنتخبين قد انتهت بالتعادل بهدف لهدف.

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