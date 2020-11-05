«أم الألعاب» تدشن بطولات فزاع لأصحاب الهمم 2021

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اعتمدت اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم لعام 2021، خلال اجتماعها الدوري برئاسة المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم مدير الحدث، ماجد العصيمي، الجدول الزمني للبطولات، بالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي، لتكون ضربة البداية في ألعاب القوى الجائزة الكبرى التي تقام في فبراير المقبل.

وقالت اللجنة في بيان أمس: «ناقشت اللجنة آلية التنسيق وخطة العمل للفترة المقبلة، واستعدادات اللجان لتنظيم هذا الحدث العالمي المهم، بعد اطلاعها على العديد من طلبات الدول بمختلف قارات العالم التي أبدت رغبتها للمشاركة في الحدث، مستعرضة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالاستضافة، كما اطلع الاجتماع على تقارير اللجان المختلفة، حيث تم تقييم العديد من المسائل الخاصة باستضافة هذا الحدث الذي يستحوذ على قدر كبير من الأهمية، وإصدار التوصيات الخاصة بذلك حتى تحقق نسخة 2021 كل أهدافها المنشودة».

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