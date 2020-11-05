إعلان النتيجة النهائية لانتخابات اتحاد الدراجات اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تعتمد لجنة الانتخابات باتحاد الدراجات، اليوم، النتيجة النهائية للانتخابات التي أسفرت عن فوز منصور بوعصيبة برئاسة الاتحاد في الدورة الانتخابية 2020 - 2024، بعد منافسة قوية مع نورة الجسمي على مقعد الرئاسة. وأكد المتحدث الرسمي للجنة حسن المرزوقي في تصريحات صحافية أن لجنة الطعون لم تتلقَّ أي طعن من المرشحين بعد انتهاء الانتخابات، وهو ما يعني اعتماد النتيجة النهائية للمرشحين الفائزين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news