نقل مباراة شباب الأهلي وحتا إلى «العوير»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قررت رابطة المحترفين لكرة القدم نقل مباراة شباب الأهلي وحتا المقررة في الساعة التاسعة من مساء غدٍ ضمن الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي، لتقام على استاد شباب الأهلي بالعوير بدلاً من استاد راشد، بناء على طلب شباب الأهلي بسبب أعمال الصيانة القائمة حالياً في استاد راشد.

وتكتسي المباراة أهمية كبيرة لكلا الفريقين، إذ يمتلك شباب الأهلي خمس نقاط، ويسعى إلى اللحاق بركب الصدارة التي يقبض عليها الشارقة وبني ياس (9 نقاط)، فيما يأمل حتا الخروج بنتيجة إيجابية لتفادي الدخول المبكر في دوامة الهبوط، لأن الفريق يمتلك نقطة واحدة.

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