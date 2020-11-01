7 أسماء تألقت في دوري الخليج العربي وتنتظر نداء بينتو

المصدر: سيد مصطفى - دبي

تألق عدد كبير من اللاعبين المواطنين في الجولات الثلاث الماضية من دوري الخليج العربي لكرة القدم، وجذبوا الأنظار إليهم قبل أيام من الإعلان عن تشكيلة المنتخب الوطني التي يعكف المدرب الكولومبي خورخي لويس بينتو على دراستها قبل تقديمها لوسائل الإعلام، استعداداً لملاقاة طاجكستان 12 الجاري، ومن بعدها البحرين في وقت لاحق من هذا الشهر. ويبدو إسماعيل مطر (37 عاماً) من أبرز اللاعبين الذين برزوا منذ بداية الموسم، وكان حضوره لافتاً في مباراة شباب الأهلي، حينما سجل هدفاً بطريقة برهنت على جاهزيته البدنية والفنية للدفاع عن قميص المنتخب الوطني في الفترة المقبلة.

كما واصل زميله في الفريق نفسه طحنون الزعابي تقديم مستويات لافتة مع العنابي، إذ نجح اللاعب في حجز مكان له ضمن التشكيلة الأساسية للوحدة، وكان محوراً مهماً في طريقة أداء المدرب الصربي، فوك رازوفيتش.

وعلى الرغم من تراجع نتائج العين في الجولتين الماضيتين للدوري، إلا أن هناك أكثر من لاعب تألق، وفي مقدمتهم ريان يسلم الذي بات حالياً خياراً بديلاً لنجم الجزيرة المصاب عمر عبدالرحمن، ومنافساً للاعب الجزيرة أيضاً خلفان مبارك.

ولم يقتصر تألق بعض الأسماء على الأندية الكبيرة فقط، بل امتد الشغف والعطاء للاعبين في أندية أخرى تُصارع من أجل البقاء، وفي مقدمتهم لاعب خط وسط حتا عبدالله الصيعري الذي يبذل مجهوداً كبيراً في وسط ميدان الإعصار، ويعد من أكثر لاعبيه عطاءً في المباريات، إذ أعرب اللاعب في تصريحات إعلامية سابقة عن أمله بأن يجد حظه من الاستدعاء لتشكيلة المنتخب الوطني.

كما انعكس الحضور القوي لنادي الظفرة في بداية هذا الموسم على لاعبيه، خصوصاً نجم الوسط سهيل المنصوري، كلاعب وسط يجيد الأدوار الهجومية التي مكنته من التسجيل في مناسبتين، خلال لقاء عجمان بالجولة الأولى.

وظهر دفاع الشارقة، خصوصاً شاهين عبدالرحمن، بصورة مثالية في مباريات الملك التي لعبها، وتحديداً أمام الوحدة والعين، ويعود الفضل الأكبر لدفاع الملك إلى الانتصارات الثلاثة التي خرج بها الشارقة حتى الآن، خصوصاً ضد العين، إذ تألق الدفاع على النحو الذي مكن فريقهم من العودة من استاد هزاع بن زايد بثلاث نقاط غالية.

وعلى الرغم من وجود عدد غير قليل من اللاعبين الدوليين في نادي شباب الأهلي، إلا أن المدافع محمد جابر أثبت حضوراً قوياً في مباريات فريقه بالدوري، واستطاع نتيجة هذا التألق أن يحجز لنفسه مكاناً في التشكيلة الأساسية لفريقه على حساب أسماء بارزة، أمثال حمدان الكمالي وسالمين خميس.

من جهة أخرى، قال المشرف العام على الكرة في نادي بني ياس السابق والمحلل الرياضي، الدكتور أحمد العوضي، إن الدوري أفرز في الجولات الثلاث الماضية العديد من الأسماء التي تستحق أن تأخذ فرصتها مع المنتخب الوطني.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «يؤسفني القول إن الدوري المحلي في كل مواسمه يفرز لاعبين على مستوى عالٍ تراهم الجماهير والنقاد، ولا يراهم مدرب المنتخب الوطني الذي يختار تشكيلة الأبيض».

وأضاف: «منذ فترة ونحن نطالب بضم قائد الوحدة إسماعيل مطر، ولكن دون جدوى، فهل بعد تألقه وتمتعه بلياقة بدنية عالية سيتم تجاهله في الاختيار القادم لتشكيلة الأبيض لمعسكر هذا الشهر؟».

وتابع: «ما أخشاه أن يتم تجاهل الأسماء التي برزت في الموسم الحالي، ما يؤثر في معنوياتهم ويتسبب في تراجع مستواهم، فاللاعب يتألق من أجل أن يكون له مكان مع منتخب بلاده».

وتابع العوضي: «من حق مدرب المنتخب أن تكون له قناعاته في ما يتعلق باختياراته، ولكن أيضاً من حق الشارع الرياضي أن يعرف أسباب استبعاد بعض الأسماء ممن لم يشملهم الاختيار، حتى لا تُثار أي أقاويل تؤثر في تحضيرات الأبيض للمرحلة الصعبة المقبلة».

أحمد العوضي: «من حق الشارع الرياضي أن يعرف أسباب استبعاد بعض الأسماء ممن لم يشملهم الاختيار، حتى لا تُثار أي أقاويل تؤثر في المنتخب».

• 37 عاماً عمر إسماعيل مطر، لكنه قدّم أروع العروض مع الوحدة في الجولات الثلاث الماضية للدوري.

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