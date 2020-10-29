نجمات الغولف يشاركن في «أوميغا دبي» 4 نوفمبر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بدأت نجمات الغولف العالميات بالوصول إلى دبي استعداداً للمشاركة في بطولة «أوميغا دبي مونلايت كلاسيك 2020»، التي يستضيفها نادي الإمارات للغولف ابتداءً من 4 نوفمبر المقبل.

وقال بيان صحافي: «يشارك في البطولة نخبة اللاعبات، مثل حاملة اللقب نوريا إتوريوز، ومها حديوي أول لاعبة عربية في الجولة الأوروبية لغولف السيدات، إلى جانب النجمات مينجي لي وليديا كو، ولاعبات كأس (سولهايم) شارلي هال، وجورجيا هال، وسلين بوتييه، فضلاً عن كاتريونا ماثيو، كابتن (سولهايم) لعام 2021، في مسعاهن للظفر بالجائزة المالية البالغة قيمتها 285 ألف دولار».

وستنضم إلى الأسماء الشهيرة لاعبتان صاعدتان، هما أليسون مويرهيد ابنة الـ22 ربيعاً، وكيارا نويا ابنة الـ14 عاماً، اللتان تقيمان في دبي.

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