راشد بن حميد يطمئن على رئيس «فيفا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اطمأن الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، على صحة رئيس الاتحاد الدولي (فيفا)، السويسري جياني إنفانتينو، الذي أثبتت الفحوص الطبية، التي خضع لها، إصابته بفيروس كورونا. جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الشيخ راشد بن حميد النعيمي مع رئيس «فيفا»، حيث تمنى له موفور الصحة والعافية، مؤكداً ثقته بقدرة رئيس «فيفا» على تجاوز هذه الأزمة الصحية العارضة.

وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي بالجهود التي يبذلها إنفانتينو، وفريق عمله في تطوير كرة القدم، وفق إجراءات احترازية تضمن سلامة منتسبيها، بفضل القرارات الإيجابية التي اتخذها «فيفا»، وتنسيقه التام والمستمر مع الاتحادات الوطنية الأعضاء، وتقديم كل الدعم لها لعودة عجلة كرة القدم للدوران من جديد.

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