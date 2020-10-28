كرونسلاف: أهداف تيغالي لن تتأخر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال مدرب فريق النصر، الكرواتي كرونسلاف، إن الضغط على نجم الفريق، سبستيان تيغالي أمر طبيعي، بعد أن غاب عن التهديف في الجولتين السابقتين من دوري الخليج العربي، وأكد كرونسلاف في مؤتمر صحافي، أمس، قبل لقاء الديربي أمام الوصل، غداً، في دوري الخليج العربي: «من الطبيعي أن يطمح تيغالي إلى التسجيل، ونحن نعلم قيمته هدافاً وأهميته بالنسبة للفريق، وما نحن على ثقة منه أن أهداف تيغالي لن تتأخر».

وشدد على قيمة وأهمية مباراة الديربي، وقال إن أي مباراة مهمة، لكن الديربي له أهميته الخاصة، وشدد على أن الهدف الرئيس للنصر يبقى هو تحقيق الفوز ولا شيء غيره.

وأضاف: «تركيزنا الآن منصبّ على الديربي، لدينا أجواء رائعة في التدريب، وقمنا بالإعداد جيداً لهذه المباراة، إضافة إلى معرفتنا الكبيرة بالوصل الذي نحترمه مثلما نحترم جميع الفرق، ونحن مستعدون تماماً لهذه المواجهة التي سندخلها بهدف الفوز، لأن طموحنا واحد في جميع المباريات، وهدفنا الدائم هو الفوز».

وشدد كذلك على أن النصر يعتمد على حبيب الفردان، وأنه أخبر اللاعب بذلك، وقال إنه تدرّب بشكل طبيعي، وتحسنت لياقته البدينة بشكل كبير أخيراً.

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