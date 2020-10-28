«بطولة تنشيطية» تدشن عودة نشاط «القوس والسهم»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اعتمد اتحاد القوس والسهم عودة النشاط رسمياً، بإطلاق بطولة تنشيطية في نوفمبر المقبل، وذلك مع مواصلة الاتحاد تعزيز جهوده بالتواصل والتنسيق مع الأندية، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية القائمة على دعم ونشر ممارسة هذه الرياضة الأولمبية، والعمل على تطويرها في الإمارات.

جاء ذلك في الاجتماع الدوري السابع الذي عقده مجلس الإدارة، برئاسة الدكتور سعيد الكعبي، وبحضور بقية الأعضاء، وقال بيان صادر عن الاتحاد إن مجلس الإدارة استعرض تقرير عودة النشاط الرياضي، بعد قرار عودة التدريبات من خلال تطبيق الاشتراطات الاحترازية المعتمدة من الهيئة العامة للرياضة، والاطلاع على نسبة الحضور اليومية للتدريبات وآلية الفحوص المستمرة، كما تم عرض تفاصيل البطولة التنشيطية، واستعراض أجندة الفعاليات المقبلة للموسم الحالي، والبرامج التطويرية لمختلف أركان اللعبة.

وقال إنه تم بحث إطلاق مشروع قواعد البيانات بالتعاون مع مركز دبي للإحصاء، وذلك بعد اجتماعات عدة، تم خلالها وضع الأطر العامة التي تهدف إلى بناء قاعدة بيانات لجميع عناصر اللعبة، ما يسهم في تطويرها وتقدمها.

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