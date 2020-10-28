اتحاد الكرة يطلق المرحلة الثانية لدعم الاتحادات الآسيوية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن اتحاد كرة القدم، أمس، انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة تقديم المساعدات إلى اتحادات الكرة الآسيوية، والتي تشمل معدات ومستلزمات طبية خاصة بفحوص الكشف عن فيروس كورونا، وذلك في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الخاصة بأهمية تعزيز التضامن والتعاون الإنساني في مواجهة جائحة كورونا.

وقال رئيس لجنة العلاقات الدولية في الاتحاد سالم الشامسي، في تصريح صحافي، إن المرحلة الثانية شملت ستة اتحادات آسيوية هي العراق، وسورية، واليمن، وفيتنام، والفلبين، وغوام.

يذكر أن المرحلة الأولى انطلقت في سبتمبر، وشملت طاجيكستان، وتركمانستان، وقيرغزستان، وجزر مارينا الشمالية، والمالديف وأوزبكستان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news