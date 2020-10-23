ورشة عن «حوكمة تكنولوجيا المعلومات» في نادي مليحة

المصدر: الشارقة ■الإمارات اليوم

نظّم نادي نادي مليحة، بالتعاون مع جمعية الإمارات للإبداع، ورشة «حوكمة تكنولوجيا المعلومات» بالمستوى الأول، وقدمها المهندس عادل محمد عبدالقادر.

وقال النادي في بيان، أمس: «تعد الورشة التي جرى تنفيذها عن بعد باستخدام التواصل المرئي واحدة من أهم البرامج المجتمعية التي تخدم توجهات النادي الثقافية والتعليمية، بهدف مواصلة الأدوار التي ينشدها النادي في تعزيز نشر العلم والمعرفة، بجانب دوره الرياضي». وأضاف: «يأتي تنفيذ الورشة تواصلاً لتعاون نادي مليحة مع عدد من المؤسسات، ومنها جمعية الإمارات للإبداع، بهدف تلاقي الجهود المشتركة لخدمة المهتمين بالتنمية الذاتية». وقدم المهندس عادل محمد عبدالقادر خلال ورشة حوكمة تكنولوجيا المعلومات عدداً من المعلومات القيمة، في إطار محاور الورشة الرئيسة، وشملت العلاقة بين حوكمة تقنية المعلومات والمنشآت التي تستخدم حوكمة تكنولوجيا المعلومات، كما تطرقت الورشة إلى الحوكمة والمخاطر والامتثال والذكاء الاصطناعي والحوكمة.

وأفاد عضو مجلس إدارة نادي مليحة رئيس اللجنة الثقافية والخدمة المجتمعية، عبدالله الكتبي، بأهمية الورشة ضمن خطط اللجنة لعام 2020، وأشار إلى دور الورشة في رفع كافة المتقدمين، وتعزيز الثقة بأنفسهم للقيام بدورهم العملي بتفرد وإتقان، وتحقيق إنجازات عالية من خلال تطبيق أوجه الحوكمة على المعلومات.

وأشاد بالتعاون مع الجمعية في تنظيم وورش عمل نظرية وتدريبية، تسهم في تطوير قدرات أفراد المجتمع، وتدفعهم للتميز والابتكار واستشراف المستقبل.

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