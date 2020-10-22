«دبي الطبية» تطلق برنامج خدمات صحية لدعم «تحدي اللياقة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مدينة دبي الطبية عن إطلاق برنامج حملتها الترويجية، القائمة على موضوعات الرعاية الصحية المتنوعة، بهدف زيادة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية العالية الجودة والفعاليات الصحية، والمعلومات المهمة، وذلك لحث الأشخاص من جميع الفئات العمرية على الحفاظ على نمط حياة صحي.

ويبدأ البرنامج، اليوم، تحت عنوان: «جاهزون للعودة: موسم اللياقة والطب الرياضي»، تماشياً مع أهداف برنامج تحدي دبي للياقة 30x30.

ويشتمل البرنامج على العديد من المبادرات، بما في ذلك الفعاليات، والعروض الترويجية، والخدمات في التخصصات الطبية المتوافرة في مدينة دبي الطبية، كما ستصل الجمهور بالكوادر الطبية المتخصصة والمؤهلة العاملة في هذه المجالات عبر المرافق الطبية في المنطقة الحرة.

وخلال موسم الطب الرياضي، الذي سيتم اختتامه في 30 نوفمبر المقبل، ستقدم المرافق الطبية في مدينة دبي الطبية العديد من المبادرات، والفعاليات، والعروض الترويجية الخاصة بالطب الرياضي، واللياقة البدنية.

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