المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قضية

ذكرت صحيفة «أبولا» البرتغالية أن لاعب فريق النصر، أنطونيو توزي، رفع دعوى قضائية ضد ناديه السابق، فيتوريا غيماريش البرتغالي، بعدما لم يحصل لاعب «العميد» على مستحقاته كافة، البالغة 30 ألف يورو.

راتب

هدد مسؤول إداري بأحد أندية دوري الخليج العربي لاعباً بالفريق بتقديم توصية بشأنه إلى إدارة النادي بخفض راتبه الشهري، في حال ظل مستواه الفني متراجعاً، ولم يقدم المردود المطلوب منه، رغم إمكاناته الفنية العالية.

غضب

انتابت حالة من الغضب مسؤولي شركة كرة قدم بأحد أندية دوري الخليج العربي، بسبب الطلب الذي تقدم به وكيل أحد اللاعبين الأجانب في الفريق، الذي يطالب برفع قيمة عقده ليتساوى مع زميل له من الجنسية نفسها، لكن مسؤولي الشركة أكدوا استعدادهم للنظر في الطلب بنهاية الموسم الجاري.

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