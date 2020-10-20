ألمع لاعبات الغولف الملهِمات يشاركن في «أوميغا دبي مونلايت كلاسيك»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة «أوميغا دبي مونلايت كلاسيك» عن مشاركة ثلاث لاعبات ملهمات في الحدث المقرر في الفترة من الرابع إلى السادس من نوفمبر المقبل بشعار «حان وقت التألق».

وقالت اللجنة المنظمة في بيان أمس: «تشهد دورة هذا العام من (بطولة أوميغا دبي مونلايت كلاسيك) مشاركة عدد من لاعبات الغولف اللاتي حققن إنجازات مهمة لاسيما على صعيد تمكين النساء عبر تجسيدهن أمثلة يحتذى بها في الإصرار والعزيمة، وهو جانب يستحق مزيداً من تسليط الضوء في عالم الغولف». وأضافت: «ستكون إيمي بولدن الأولى في هذا الثلاثي، حيث لطالما اعتبرت موهبة واعدة منذ بدئها ممارسة الغولف في سن مبكرة، وقد سطع نجمها واحدة من أنجح اللاعبات الهواة في تاريخ الغولف عندما كانت في الـ13 من عمرها، وحصدت ثلاث جوائز دولية لتمثل القارة الأوروبية في كأس سولهايم، ونالت لقب أفضل رياضية شابة في ويلز للعام من (بي.بي.سي)».

وقالت: «كما تبرز النجمة ديكشا داغر أصغر لاعبة هندية تحمل لقباً في تاريخ الجولة الأوروبية لغولف السيدات، وهو اللقب الذي نالته عندما فازت ببطولة جنوب إفريقيا المفتوحة للسيدات عام 2019 ولم تكن قد تجاوزت الـ18 من عمرها، أما المتألقة الثالثة فهي السويدية جوليا إنغستروم ابنة الـ19 ربيعاً، والتي فازت في 2020 بأول لقب لها في الجولة الأوروبية لغولف السيدات مع فوزها ببطولة نيوساوث ويلز المفتوحة للسيدات في أستراليا».

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