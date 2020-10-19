انطلاق التسجيل في نصف ماراثون رأس الخيمة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

فتح نصف ماراثون رأس الخيمة باب التسجيل لدورته المقبلة «رقم 15» متيحاً المجال للعدائين المحترفين والهواة من مختلف أنحاء الإمارات والعالم لحجز موقعهم للمشاركة في الحدث الرياضي السنوي، الذي تستضيفه جزيرة المرجان في 19 فبراير المقبل.

وقال بيان صحافي: «تتواصل الاستعدادات لتنظيم الحدث باتباع أعلى معايير السلامة في جميع المجالات، حفاظاً على سلامة كل من المشاركين والضيوف والمتطوعين، وفي الدورة 14 التي أقيمت في وقت سابق من العام الجاري، فقد شهدت مشاركة ما يزيد على 5200 عداء، وحققت خلالها العداءة الإثيوبية أبابل ياشانيه المركز الأول مسجلة رقماً قياسياً عالمياً جديداً بعد أن اجتازت مسافة السباق خلال زمن قدره 64 دقيقة و31 ثانية، ضمن مشاركتها في فئة النخبة للسيدات».

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