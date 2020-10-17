20 حكماً يشاركون في مشروع إعداد قضاة ملاعب المستقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق اليوم فعاليات مشروع إعداد قضاة ملاعب المستقبل، الذي تنظمه إدارة الحكام باتحاد كرة القدم للسنة الثانية على التوالي، بمشاركة 20 حكماً من الحكام الشباب بالفريق الثاني والمراحل السنية، الذين تم اختيارهم وفق معايير محددة.

وقال اتحاد الكرة، أمس: «تشمل الورشة الأولى للمشروع محاضرات نظرية وفنية تُناقش قانون كرة القدم وحالات الفيديو، إضافة إلى محاضرات تساعد على بناء شخصية الحكم، وأخرى للغة الإنجليزية، فيما يتضمن الجانب العملي تدريبات لياقة بدنية على ملاعب اتحاد الكرة».

وأضاف: «يُقدم محاور محاضرات الورشة مدير إدارة الحكام علي الطريفي، والمدير الفني خالد الدوخي، وعضو اللجنة صالح المرزوقي، وعبدالواحد خاطر، وسلطان ساحوه».

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