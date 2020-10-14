انطلاق كأس آسيا للشطرنج بمشاركة 38 دولة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انطلقت، مساء أول من أمس، منافسات بطولة كأس أمم آسيا للشطرنج للرجال والسيدات، التي ينظمها الاتحاد الآسيوي للشطرنج بمشاركة 38 دولة.

وكانت البطولة مقررة إقامتها في كوريا الجنوبية، خلال شهر نوفمبر المقبل، لكنها تأجلت بسبب ظروف جائحة «كورونا»، حيث تقرر أن تقام عن بُعد بنظام «الأونلاين»، حسب النظام السويسري لمسابقات الشطرنج، ثم يصعد أفضل ثمانية نتائج إلى دور الثمانية، وفق معايير أدوار «البلاي أوف»، حيث يلتقي رقم واحد مع ثمانية، وأربعة مع خمسة، واثنين مع سبعة، وثلاثة مع ستة، بطريقة خروج المغلوب وتختتم البطولة يوم 25 الجاري.

وقال بيان صحافي: «يتكون كل فريق من أربعة لاعبين أساسيين بالإضافة إلى لاعب احتياطي، وبدأت المنافسات بين فرق بطولتي الرجال والسيدات طبقاً للنظام السويسري من تسع جولات، حيث يحصل كل لاعب على زمن تفكير 15 دقيقة للمباراة، مع إضافة خمس ثوانٍ لكل نقلة طبقاً لنظام (فيشر)».

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