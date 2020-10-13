ضم اللاعب المقبالي إلى صفوف منتخب البولينغ للأسوياء

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف مدرب البولينغ إبراهيم بحير، عن اختيار لاعب لجنة الإمارات لرياضة الصم أيمن المقبالي، ضمن صفوف المنتخب الوطني لبولينغ الأسوياء، بعد التصفيات التي أقيمت خلال الفترة الماضية تحت رعاية وتنظيم اتحاد اللعبة. وقال بيان صحافي: «تم اختيار المقبالي بعد أن اجتاز التصفيات، وحصل بجدارة على المركز الأول في فئة الفردي».

وأكد المدرب إبراهيم بحير، أن اللجنة البارالمبية الإماراتية ولجنة الإمارات لرياضة الصم تعمل على قدم وساق لاكتشاف المواهب الجديدة في مختلف الرياضات، وأشاد بدور اللجنة البارالمبية الإماراتية التي وفرت البيئة الخصبة للاعبين، وكان لها مساهماتها الفاعلة خلال الفترة الماضية عبر توفير جميع احتياجاتهم وتذليل العقبات كافة، وهذا ما سهل كثيراً من مهامهم في رفع معنويات اللاعبين.

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