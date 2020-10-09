«غولف أوميغا دبي مونلايت كلاسيك».. نوفمبر المقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تعود بطولة «أوميغا دبي مونلايت كلاسيك» للانطلاق على ملاعب نادي الإمارات في دبي، حين يستضيف ملعب «فالدو» كبرى نجمات كأس «سولهايم» ونخبة اللاعبات المحترفات في الجولات الأوروبية للسيدات، خلال الفترة من الرابع وحتى السادس من نوفمبر المقبل، في بطولة تقام منافساتها على مدار اليوم، وتلعب ليلاً تحت الأضواء الكاشفة.

وتحتفل البطولة بدورتها الـ14، في منافسة محتدمة على لقب نسخة 2020 بين خمس من المصنفات الأوائل في الجولات الأوروبية، تتقدمهن البريطانية تشارلي هول التي سبق لها الفوز بلقب البطولة المفتوحة بدبي «أوميغا دبي ليدز ماسترز» في عام 2016، وقادتها حينها لانتزاع لقب أفضل لاعبة للعام في الجولات الأوروبية للسيدات.

وقال مدير البطولة، سيمون كوركيل، في تصريحات صحافية: «ستقام المنافسات خلف الأبواب الموصدة ضمن بيئة آمنة، لتشكل عودة للفعاليات الرياضية إلى دبي، وذلك تحت شعار: (حان وقت التألق)، بعد أن تم إلغاء وتأجيل العديد من البطولات بسبب جائحة فيروس كورونا، خصوصاً أن عام 2020 كان صعباً جداً على كل المستويات في العالم».

وأضاف: «نحن ممتنّون جداً لمجلس دبي الرياضي وكل شركائنا، فمن دون دعمهم لما كانت إقامة هذه البطولة وعودتها إلى ملعب (فالدو) ممكنة، في فعالية مميزة طوال اليوم، تبث إلى 60 بلداً حول العالم، وتتابع مجرياتها 349 مليون أسرة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news