سالم عبدالرحمن يظفر ببطولة العرب الفردية للشطرنج الخاطف

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أحرز لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن، بطولة العرب الفردية المفتوحة للشطرنج الخاطف «أونلاين»، التي أقيمت تحت مسمى «سلام لبيروت» خلال الفترة من الأول إلى الثالث من الشهر الجاري، بمشاركة 1000 لاعب ولاعبة من 21 دولة. وقال بيان صحافي: «افتتح نهائيات البطولة الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، رئيس الاتحاد العربي للشطرنج رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وحقق سالم عبدالرحمن المركز الأول برصيد تسع نقاط ونصف النقطة، وجاء في المركز الثاني الأستاذ الدولي الكبير باسم أمين، وحلّ في المركز الثالث الأستاذ الدولي الكبير أحمد عدلي».

من جانبه، أكد رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، الدكتور سرحان المعيني، أن المنتخب الوطني الأول ومنتخب السيدات يستعدان للمشاركة في بطولة أمم آسيا من 10 إلى 25 الجاري.

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