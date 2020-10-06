منتخب الناشئين يختتم معسكر دبي استعداداً لكأس آسيا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختتم المنتخب الوطني للناشئين، أمس، تجمعه الداخلي الذي أقيم في مقر اتحاد الكرة بدبي، ضمن استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 16 عاماً المقررة في البحرين العام المقبل.

وخاض المنتخب خلال المعسكر تجربتين وديتين الأولى أمام عجمان وانتهت بالتعادل الإيجابي 3-3، فيما فاز في التجربة الثانية على الشارقة بهدف دون رد. وقال مدرب المنتخب ماجد سالم: «نحرص على الاستفادة من التجمعات القصيرة وخوض عدد من التجارب الودية بهدف تجربة أكبر عدد ممكن من اللاعبين للوقوف على مستواهم وجاهزيتهم الفنية والبدنية».

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