إلغاء ودية النصر وعجمان حداداً على وفاة أمير الكويت

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد ناديا عجمان والنصر إلغاء الودية التي كان مقرراً أن تقام بين الفريقين، أمس، على استاد آل مكتوم بنادي النصر. وقال الناديان على حسابيهما في «تويتر» أن الإلغاء جاء حداداً على وفاة أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية أول من أمس. وكانت المباراة محددة الثلاثاء الماضي، قبل أن تؤجل يوماً واحداً، ثم تلغى لعدم وجود متسع من الوقت بعد تحديد موعد عودة النشاط الرياضي، يوم الثامن من أكتوبر الجاري.

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