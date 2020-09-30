9 مرشحين في القائمة النهائية لانتخابات اتحاد كرة اليد.. وتأجيل انطلاق الموسم الجديد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت لجنة الانتخابات باتحاد كرة اليد، أمس، القائمة النهائية للمترشحين الـ9 في انتخابات مجلس الإدارة للدورة الجديدة 2020-2024، والتي من المقرر إقاماتها 5 أكتوبر المقبل.

وتشهد انتخابات اتحاد اليد للدورة المقبلة، ترشح نبيل بن عاشور على منصب الرئيس بمفرده، كما تم ترشح 8 أعضاء هم: عبدالله سعيد (العين)، ناصر سالم (مليحة)، داود محمد (دبا الحصن)، عدنان فرج (الذيد)، سعود إبراهيم (شباب الأهلي)، فيصل حسين (النصر)، عبدالسلام ربيع (الوصل)، وأنيسة عمر محمد (الوصل) على المقعد النسائي.

وأكد المستشار والمتحدث الرسمي للجنة حسن المرزوقي في تصريح صحافي أن تواجد 9 أشخاص يتنافسون في 9 مقاعد، لا يعني إعلان فوزهم إلا باكتمال النصاب القانوني للعمومية يوم الانتخاب.

في جانب آخر قرر اتحاد اليد تأجيل انطلاق الموسم الجديد حتى إشعار آخر، بانتظار الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، واعتماد البروتوكول الصحي للإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news