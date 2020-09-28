غلق باب الترشح لانتخابات الدراجات الخميس المقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن اتحاد الدراجات أن استقبال طلبات المرشحين للدورة الانتخابية الجديدة 2020-2024 يستمر حتى الساعة الـ12 من ظهر الخميس المقبل.

وقال المتحدث الرسمي للجنة الانتخابات، حسن المرزوقي، لـ«الإمارات اليوم»: «تواصل اللجنة عملها وفقاً الجدول الزمني الذي تم تحديده مسبقاً، حيث سيتم استقبال طلبات الترشح، ومن ثم إعلان القائمة المبدئية وفتح وغلق باب الطعون وإعلان القائمة النهائية للمرشحين».

وكانت عضو مجلس إدارة الاتحاد الحالي، نورة الجسمي، قد أعلنت رسمياً الترشح لرئاسة مجلس الإدارة، كما أعلن عضو مجلس إدارة اتحاد الدراجات السابق منصور بوعصيبة نيته الترشح للرئاسة أيضاً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news