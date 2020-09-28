دورة بناء الأجسام تناقش حصول المدربين على «الماجستير»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختتمت دورة المستوى الخامس لمدربي بناء الأجسام واللياقة البدنية، التي نظمتها الأكاديمية الدولية لبناء الأجسام في دبي خلال اليومين الماضيين للمدربين الحاصلين على بطاقة التدريب الفضية، والمؤهلة للحصول على بطاقة التدريب الذهبية، لما تضمنته من موضوعات فنية مهمة تسهم في تطوير المدربين وصقل قدراتهم في مشوار حصولهم على درجة الماجستير في بناء الأجسام، كما أقيمت محاضرة في الإسعافات الأولية جرت بالتعاون مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

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