مجلس الشارقة يشارك في منتدى لتسويق المعسكرات الرياضية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

يشارك مجلس الشارقة الرياضي في المنتدى الافتراضي الأول لتسويق المعسكرات الرياضية، بشعار «منتدى الترابط الرياضي 2020»، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة المصرية بعد غدٍ، بالتعاون مع الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي، بحضور وزير الشباب والرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل آل سعود، ووزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي، ووزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال.

وقال المجلس في بيان: «يحضر المنتدى رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى الحزامي، ونائب رئيس المجلس عبدالملك جاني، وعضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الاستثمار والتسويق الرياضية بالمجلس، وعضو إدارة الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي عبدالله الدح»، موضحاً: «أن المنتدى يهدف إلى التعرف على المنشآت والإمكانات الرياضية لاستضافة المعسكرات الرياضية في البلاد العربية، والامتيازات التي يمكن أن تقدمها كل دولة لجذب الفرق والمنتخبات الرياضية في مختلف الألعاب الرياضية، بالإضافة إلى فرص تبادل المعسكرات الرياضية، كما يُعد المنتدى فرصة قوية لتبادل الرؤى والأفكار الخاصة بالمعسكرات الرياضية».

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