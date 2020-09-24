تأجيل انطلاقة موسم كرة قدم الصالات إلى 3 أكتوبر المقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قرّرت اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، أمس، تأجيل بدء الموسم الرياضي 2020-2021، لتبدأ المنافسات ببطولة كأس الاتحاد في الثالث من أكتوبر المقبل.

ويلتقي في افتتاح البطولة خورفكان مع ضيفه الظفرة عند السادسة والنصف، وفي التوقيت نفسه يتقابل اتحاد كلباء مع دبا الحصن، فيما تستكمل المباريات في الرابع من أكتوبر المقبل بمواجهتي النصر مع الحمرية والشارقة مع مليحة، فيما ينتظر شباب الأهلي حتى السابع منه للقاء خورفكان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news