منح الترخيص المحلي لأندية البطائح ودبا والإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قررت لجنة التراخيص الابتدائية لأندية الدرجة الأولى خلال اجتماعها الأول عبر نظام الاتصال المرئي برئاسة عمر المهيري، منح الترخيص لأندية البطائح، ودبا، والإمارات.

وقال بيان صحافي أمس: «شارك في الاجتماع كل من نائب رئيس اللجنة حمد الجنيبي، والأعضاء: يوسف عزير ومحمد عبدالرحمن وأحمد المهيري وبركان خليفة، ورئيس قسم المسابقات محمد النقبي، ومسؤول تراخيص الأندية بالاتحاد شيرين رسلان، وممثل رابطة المحترفين عبدالله مبارك».

وأضاف: «بدأ اتحاد الكرة بتطبيق نظام التراخيص لأندية الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2019-2020 بالتعاون مع رابطة المحترفين تنفيذاً للخطة التطويرية لأندية الدرجة الأولى التي تستهدف البنية التحية والرياضية والإدارية والمالية والقانونية».

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