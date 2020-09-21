المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استقالة

يفكر عضو بارز في اتحاد لعبة جماعية في تقديم استقالته في حال عدم تكليفه بمنصب أو مهام محددة خلال تعديلات إدارية مرتقبة، وذلك لإبراز خبراته الطويلة وقدراته الإدارية.

حجر

طالب مدرب في لعبة جماعية بعدم الاكتفاء بإجراء فحص «كورونا» عند استكمال دوري اللعبة، وإنما الاتجاه نحو عمل حجر صحي للاعبين قبل وبعد المباريات.

تعديلات

اتجه اتحاد لعبة فردية لعدم اللجوء الى اجتماعات الجمعيات العمومية لاعتماد نظامه الأساسي، بل قام بمخاطبة الاتحاد الدولي مباشرة للمصادقة على تعديلات وضعها بنفسه.

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