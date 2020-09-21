اكتشاف مواهب رياضة السيارات بحاجة إلى مسابقات هادفة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اجتمعت لجنة اكتشاف وتمكين المواهب الناشئة في مجال رياضة السيارات والدراجات النارية، عبر برنامج الاتصال المرئي زووم، برئاسة المدير التنفيذي للمنظمة ماهر بدري، للنظر في أفضل سبل وصول نجوم المستقبل إلى كامل إمكاناتهم.

ووفق بيان صحافي اتفق جميع أعضاء اللجنة على أننا بحاجة إلى مسابقات هادفة، ومزيد من التغطية الإعلامية لأحداث رياضة السيارات في الدولة، للبدء في تركيز الأكاديميات الرياضية للسائقين الشباب.

وتضم اللجنة: الشيخ وليد بن خالد بن صقر القاسمي رئيس ومؤسس راك تراك، سيف النعيمي الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أبوظبي لرياضة السيارات، فيصل السهلاوي المدير العام لشركة دبي أوتودروم، أنطونيو كيكاتي مدير حلبة العين رايس واي، محمد البلوشي عضو اللجنة التنظيمية لنادي دبي للدراجات النارية.

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