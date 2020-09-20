راشد بن حميد يطمئن على الأندية الإماراتية المُشاركة في دوري أبطال آسيا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اطمأن الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم على بعثات الأندية الإماراتية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2020 المقامة حالياً بنظام التجمع .



وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي خلال اتصاله الهاتفي برؤساء بعثات أندية العين وشباب الأهلي والشارقة حرص اتحاد كرة القدم على توفير كل الاحتياجات الخاصة بالأندية وتقديم كل الدعم لها خلال مشاركتها في هذه البطولة القارية ، مشيداً بالتزام أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين بالإجراءات الاحترازية والبروتوكول الصحي المعتمد من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم .



الجدير بالذكر أن اتحاد كرة القدم حرص على ارسال فريق عمل إداري وطبي لمرافقة أنديتنا في البطولة لمتابعة وتسهيل كافة الأمور الإدارية والطبية بالتنسيق والمتابعة مع اللجان المسؤولة عن البطولة .

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