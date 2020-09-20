استاد الكريكيت بدبي جاهز لاستضافة 24 مباراة للدوري الهندي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يستعد استاد دبي الدولي للكريكيت لاحتضان العدد الأكبر من مباريات الدوري الهندي للكريكيت بواقع 24 مباراة، وتنطلق منافسات الدوري في العاصمة أبوظبي اليوم، وتستمر حتى 10 نوفمبر المقبل، على أن تقام المباراة النهائية في ضيافة دبي. الجدير بالذكر أن ملاعب الإمارات للكريكيت في أبوظبي ودبي والشارقة ستحتضن منافسات الدوري الذي يحظى بأكبر حجم من المشاهدة والمتابعة الجماهيرية على مستوى العالم.

ويتألف الدوري من 60 مباراة ستقام على مدى 56 يوماً من دون حضور جماهيري، وفق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كوفيد-19، بواقع 20 مباراة في أبوظبي، و24 في دبي، و12 في الشارقة.

وأكدت اللجنة المشرفة على التحضيرات في استاد دبي في بيان صحافي جاهزية الملعب لاحتضان المنافسات.

ومن بين التجهيزات الاستثنائية لاستاد دبي، الذي يقع في مدينة دبي الرياضية، توفير الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة جميع اللاعبين والأجهزة الفنية والمعاونة من فيروس «كوفيد-19»، وتم تعقيم منطقة اللاعبين ومنشآت التدريب.

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