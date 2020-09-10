رابطة المحترفين تجتمع مع دوريات اليابان وإسبانيا وإنجلترا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت رابطة المحترفين بكرة القدم أنها ستعقد سلسلة من الاجتماعات بالفترة من 14 إلى 17 الجاري مع كل من الدوري الياباني الدرجة الأولى، الدوري السويدي الممتاز، الدوري الإسباني للدرجة الأولى والدوري الإنجليزي، بهدف «الاطلاع على أفضل الممارسات وتحديد مجالات تبادل الخبرات لتطوير وتحسين كل جوانب العمل، وتعزيز قدرة الرابطة على بناء مبادرات استراتيجية توائم الممارسات المتميزة على الصعيد الدولي ورفع مستويات التنافسية العالمية». وقالت الرابطة في بيان لها إن ذلك يأتي في الخطة الاستراتيجية الجديدة الممتدة إلى 10 سنوات 2020-2030.

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