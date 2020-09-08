بريطاني ومجرية يظفران بأول ترايثلون داخل القاعات في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شارك في بطولة أيرون ستار للترايثلون الداخلي، التي نظمتها «أيرون ستار» العالمية لبطولات الترايثلون، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، أكثر من 20 جنسية مختلفة، تنافست في لقب البطولة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، والتي نظمت داخل القاعات.

وفاز البريطاني ديفيد هاينز، والمجرية كريستينا فاكزي، بلقب البطولة في فئة الفردي، فيما نال فريق «دير تو ترايثلون» لقب فئة الفرق، في البطولة التي أقيمت منافساتها، السبت الماضي، في نادي «ماكس آند إيجل» للياقة البدنية، بمنطقة ميدان برعاية مياه «مون فيزو» الإيطالية.

وشهدت البطولة تنافساً كبيراً بين المشاركين في فئة الفردي، لتحقيق أطول مسافة ممكنة، خلال السباق، حيث كان عليهم السباحة لمدة 10 دقائق فقط، والجري لمدة 20 دقيقة، وقيادة الدراجات الهوائية لمدة 30 دقيقة، كل ذلك داخل الصالة الرياضية.

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