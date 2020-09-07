ختام معسكر تدريبي لقضاة الملاعب بمشاركة 4 حكمات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختتمت أمس، فعاليات المعسكر الداخلي لحكام دوري الرديف ودوري الدرجة الأولى والثانية ودوري السيدات، الذي نظمته إدارة الحكام باتحاد كرة القدم بمقر الاتحاد بدبي بمشاركة 54 حكماً، من ضمنهم أربع حكمات، استعداداً للموسم الكروي الجديد.

وقال بيان صحافي: «شهد المعسكر الذي أقيم على مدار ثلاثة أيام محاضرات نظرية لشرح ومناقشة التعديلات الجديدة لقانون اللعبة، ومحاضرات فيديو للحالات التحكيمية وتحليل قراراتها، بالإضافة لتدريبات عملية على الملعب العشبي».

وأشاد عضو لجنة الحكام صالح المرزوقي، بجدية والتزام جميع الحكام المشاركين في المعسكر، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد.

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