المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ورطة

وجد لاعب أجنبي نفسه في ورطة، عقب قرار تأجيل انطلاق الموسم إلى أكتوبر المقبل، إذ كان اللاعب يضغط على إدارة ناديه لتمديد إعارته مستغلاً انطلاق الموسم في سبتمبر، قبل أن يصبح أمام الإدارة فرصة كبيرة للتفاوض مع لاعب آخر أو قبول اللاعب نفسه العرض الذي قدمته الإدارة.

تغطية

دعا رياضيون القنوات التلفزيونية الرياضية إلى دراسة خطة للتغطية الإعلامية لمختلف المسابقات الرياضية وألا تقتصر على كرة القدم، تزامناً مع صعوبة حضور الجمهور للمدرجات، وأكدوا أن المباريات من دون إعلام وجمهور ستفتقد للجدية، خصوصاً في السلة والطائرة.

صمت

يفضل المسؤول الكبير بأحد أندية دوري الخليج العربي العمل في صمت بعيداً عن الأضواء، ويرفض دائماً الظهور في وسائل الإعلام أو التعامل معها، رغم أن منصبه يحتم عليه الظهور المتكرر في وسائل الإعلام لايصال صوت ناديه.

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