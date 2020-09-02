لجنة حكام الكرة توصي باعتماد 5 حكمات من الجدد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

رفعت لجنة الحكام باتحاد كرة القدم توصية لمجلس إدارة اتحاد اللعبة، لاعتماد 32 حكاماً جديداً، بينهم خمس سيدات، بعد اجتيازهم بنجاح اختبارات دورة المستجدين، التي عقدت خلال شهر يوليو الماضي، بنظام الاتصال المرئي.

واعتمدت اللجنة، في اجتماعها الرابع الذي عقد عبر الاتصال المرئي، برئاسة عضو اتحاد الكرة رئيس اللجنة، علي البدواوي، الخطة الاستراتيجية لحكام الصالات، وكلّفت عضو لجنة الحكام، إبراهيم المنصوري، بالإشراف على تنفيذها، فيما تم تكليف كل من المدير الفني للحكام، خالد الدوخي، والمسؤول الفني لحكام الصالات، عبدالله الشحي، بمسؤولية تنفيذها. وسيتم إجراء اختبار لياقة بدنية لحكام المجموعة الثانية، مساء اليوم، بنادي دبي لأصحاب الهمم، وإقامة معسكر داخلي لحكام المجموعة الثانية بمقر الاتحاد في دبي.

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