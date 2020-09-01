المصدر: دبي - الإمارات اليوم

راتب

علمت «الإمارات اليوم» أن إدارة أحد الأندية الكبيرة اقتربت من التوصل لاتفاق مع اللاعب الأجنبي، بشأن مطالبته بزيادة راتبه أسوة ببقية زملائه الأجانب.

احتفالية

احتفل اللاعب الأجنبي بطريقته الخاصة بعدما أبلغه النادي رسمياً باستمراره مع الفريق حتى نهاية الموسم، لتزول من نفسه مخاوف الاستغناء عنه بسبب تراجع مستواه.

تبرير

ابتعد مسؤولان في أمانة السر في اتحادين رياضيين عن التصريحات الصحافية كفترة من الهدوء الذي يسبق العاصفة، قبل الانتخابات الجديدة، تاركين المهمة لرؤوساء الاتحادات.

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