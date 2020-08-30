«دبي» يطلب لقب «سوبريم ستيكس» في بريطانيا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يطلب جواد غودولفين «دبي» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، لقب سباق «سوبريم ستيكس» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 3» لمسافة 1400 متر، الذي يجري اليوم على مضمار «غودوود» البريطاني العريق.

وسبق للجواد أن أظهر قدراته على المسافة ذاتها، بعد أن حقق يوليو الماضي انتصاراً مستحقاً بلقب «كونديشنس ستيكس»، الذي جرى على مضمار «هايدوك بارك»، كما يحفل سجل انتصاراته بلقب بطولة «قلعة الفهيدي» التي جرت ضمن موسم سباقات كرنفال كأس دبي العالمي 2019.

ويدخل «دبي» بقيادة فارسه وليام بيوك في تحدي ستة من نخبة خيول المسافة المتوسطة، يبرز منها «كلوك أوف سبيريت» المملوك للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم.

وقال المدرب شارلي آبلبي في تصريح صحافي: «أظهر الجواد مستويات جيدة على مسافات أقصر، ويتوقع أن يقدم عرضاً تنافسياً».

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