دبي تمنح بنزيمة ميداليــــــة «أبطال خط الدفاع الأول»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قدّم مجلس دبي الرياضي «ميدالية خط الدفاع الأول» إلى اللاعب الفرنسي كريم بنزيمة، نجم وهدّاف نادي ريال مدريد، تقديراً لجهوده في دعم المبادرات المجتمعية، التي أطلقها المجلس خلال فترة البقاء بالمنزل، في بداية ظهور جائحة «كوفيد-19».

جاء ذلك خلال استقبال نائب رئيس المجلس، مطر الطاير، للنجم العالمي، حيث قدّم له ميدالية منقوشاً عليها اسم كريم بنزيمة، ورقم قميصه، بجوار صورة أبطال «خط الدفاع الأول»، وذلك لمشاركته في الحملة التوعوية، التي أطلقها المجلس ضمن مبادرة «خلك نشيط، وخلك سليم»، وتوجيه النصائح للجمهور الرياضي، ومختلف أفراد المجتمع بممارسة الرياضة، والالتزام بالتوجيهات للمحافظة على سلامة المجتمع.

حضر المقابلة أمين عام المجلس، سعيد حارب، ومساعده، ناصر أمان آل رحمة.

وأكد الطاير أن مجلس دبي الرياضي يقدّر جهود جميع الأطراف، التي شاركت في حماية المجتمع من أبطال خط الدفاع الأول، من الأطباء والممرضين والعاملين بقطاع الأمن والدفاع المدني، والمتطوعين من مختلف التخصصات، الذين تقدموا الصفوف، لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، وخطط حماية المجتمع، لذلك فقد وضع المجلس صور أبطال خط الدفاع الأول في الميداليات التي منحها للفائزين في البطولات الرياضية، التي نظمها المجلس بعد عودة النشاط الرياضي، كما يسر المجلس تقديم ميدالية خاصة للنجم كريم بنزيمة، لمشاركته في الحملة التوعوية، وتتضمن وضع اسمه بجوار صورة أبطال خط الدفاع الأول، وهي المشاركة التي أكدت متانة العلاقة بين دبي ونجوم الرياضة العالمية، الذين شاركوا متطوعين في الحملة، ويتواصلون بشكل دائم مع مجلس دبي الرياضي، للمشاركة في أي جهد ومبادرة، لتأكيد دور الرياضة في خدمة المجتمع.

كما أكد الطاير أن دبي تمثل الوجهة المفضلة للعديد من نجوم الرياضة العالميين، الذين يؤكدون أنها بمثابة بيتهم الثاني، بفضل أسلوب الحياة الذي يوفر لهم الراحة والأمان والاستمتاع بأجمل الأماكن، كما أكد أن مجلس دبي حريص على بناء علاقات متينة ومستمرة مع نجوم الرياضة العالمية، وصنّاع القرار فيها تمتد لأكثر من المشاركة في الأحداث الرياضية والمؤتمرات الدولية.

وأكد بنزيمة سعادته بزيارة دبي باستمرار، كما يحرص على توجيه الدعوة لأصدقائه للالتقاء فيها، وقد احتفل العام الماضي بعيد ميلاده في حفل خاص بدبي، كما يخطط مستقبلاً للاستثمار فيها في مجالات مختلفة، كما عبر عن سعادته بالمشاركة في مبادرة «خلك نشيط وخلك سليم».

وعبر عن تقديره لجهود أبطال خط الدفاع الأول في كل مكان بالعالم، وقال إنهم نجوم المواجهة التي يخوضها العالم مع الوباء الخطير، وأكد أن مبادرة مجلس دبي بإصدار هذه الميدالية، تمثل صورة رائعة من صور التقدير، التي يستحقها أبطال خط الدفاع الأول.

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