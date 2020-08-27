اكتمال عدد المشاركين في كرنفال «بحيرة برج خليفة» للتجديف

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة المنظمة لفعالية كرنفال دبي لقوارب التجديف (واقف)، والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، اكتمال عدد المشاركين في سباق «بحيرة برج خليفة للتجديف»، وذلك عقب إغلاق التسجيل.

ومن المقرر أن ينطلق الكرنفال المائي غداً في الخامسة والنصف عصراً، ويستمر حتى الساعة السابعة مساء، ويسبق ذلك انعقاد الاجتماع التنويري لشرح كل التفاصيل، والتعريف بكورس ومسار السباق، فيما ستطبق كل الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها في الأنشطة، وفق بروتوكول لجنة الأزمات الطوارئ.

وقامت اللجنة المنظمة أمس، بعقد سلسلة من اللقاءات مع الشركاء والرعاة، للترتيب واستكمال كل تفاصيل الحدث الكبير في بحيرة برج خليفة، التي تستقطب آلاف الزوار، يومياً، للاستمتاع بالأجواء الجميلة، وعروض النافورة الراقصة، التي تتوسط البحيرة.

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