المصدر: دبي - الإمارات اليوم

إداري

خطف الإداري الشاب، بأحد الأندية الكبيرة بدوري الخليج العربي لكرة القدم، الأضواء من بقية الأعضاء بإدارة النادي، بعدما أظهر قدرات إدارية عالية، وأسهمت خبرته كإداري ولاعب سابق في أن يستقطب عدداً من العناصر المهمة للفريق.

غيرة

بدأ لاعب كبير في أحد أندية دوري الخليج العربي لكرة القدم، يشعر بالغيرة، بعدما جلس على دكة البدلاء، خلال مباراة ودية للفريق، خصوصاً أن المدرب دفع بلاعب آخر تم استقطابه، أخيراً، في المركز الذي يلعب به.

عرض

يبحث لاعب دولي سابق عن عرض من أحد أندية دوري الخليج العربي، ولو على سبيل الإعارة في الموسم المقبل، بعدما أصبح أسيراً لدكة البدلاء منذ انضمامه إلى صفوف أحد أندية المقدمة في يناير الماضي، وتأكد من أنه لن يكون أساسياً في الموسم الجديد.

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