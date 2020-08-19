مذكرة تفاهم بين «مجلس دبي» و«إسعاف دبي» للحفاظ على سلامة المشاركين في الفعاليات الرياضية

المصدر: سيد مصطفى - دبي

وقع مجلس دبي الرياضي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مذكرة تفاهم حول التعاون المشترك بين الطرفين في مجال الفعاليات الرياضية وسلامة الرياضيين. ووقع مذكرة التفاهم التي تستمر 3 سنوات قابلة للتمديد، أمين عام المجلس سعيد حارب، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خليفة الدراي، بحضور مساعد أمين عام المجلس ناصر أمان آل رحمة، ومدير إدارة عمليات الإسعاف بالإنابة في (إسعاف دبي) مشعل جلفار، وعدد من المدراء والمختصين كلا المؤسستين.

وتم التوقيع في مقر المجلس، وأعلن الطرفان عن توفير جميع السبل لتحقيق أهداف المذكرة، كي تكون إضافة مهمة إلى الفعاليات الرياضية، التي يتم تنظيمها سنويا في دبي، وتدعم جهود الحفاظ على سلامة المشاركين فيها، والارتقاء بجودة التنظيم وإسعاد المشاركين.

وتعتبر المذكرة تتويج لتعاون ثنائي مهم بين المؤسستين، كون المجلس هو الجهة الحكومية المسؤولة عن القطاع الرياضي في إمارة دبي، والذي يسعى إلى تطوير الحركة الرياضية وخلق بيئة رياضية شاملة تستجيب لمتطلبات المجتمع، فيما تتولى (إسعاف دبي) مهام تقديم خدمات إسعافيه مبتكرة ورائدة عالمياً على مستوى إمارة دبي باحترافية واستدامة لضمان صحة وسلامة المتعاملين وإسعاد المجتمع من خلال كوادر بشرية مؤهلة ضمن بيئة محفزة للابتكار.

وتهدف المذكرة إلى: تفعيل الجهود المشتركة بين الطرفين في مجال التعاون والشراكة في تنفيذ الأحداث والفعاليات الرياضية التي من شأنها رعاية المصالح المشتركة بين الطرفين في إطار تحقيق الهدف العام لإنشاء كلا الطرفين، وضمان سلامة وصحة المشاركين في الفعاليات الرياضية التي ينظمها مجلس دبي، من خلال توفير أفضل خدمات الإسعاف اللازمة في الحالات الطارئة من قبل المؤسسة، نشر الوعي الصحي والممارسات السليمة لمنتسبي المؤسسات الرياضية والمشاركين في الفعاليات الرياضية الخاضعة لإشراف المجلس.

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